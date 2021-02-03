محافظة الأقصر تناقش تطوير المراسي السياحية بالبر الغربي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
استقبل المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر، الدكتورة غادة شلبى نائب الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار، اليوم الأربعاء بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر.
 
تناول اللقاء استعراض عددا من الملفات السياحية منها بدء تطوير المراسى السياحية بالبر الغربى ومرسى الإسعاف النيلى، ومكاتب هيئة الاستعلامات الجديدة بالهوية البصرية لمحافظة الاقصر والمنتشرة فى عددا من الأماكن السياحية والأثرية، ووضع الهوية البصرية للمحافظة على سيارات التاكسى والفلوكة النهرية.
 
وأوضح المستشار مصطفى الهم ان محافظة الاقصر اقل المحافظات تاثرا فى الموجة الثانية من الفيروس المستجد، حيث أثنى على دور الدولة ووزارة الصحة فى إدارة الملف بشكل جيد لم يؤثر على اقتصادنا او المضى قدما فى تنفيذ المشروعات القومية او البنية التحتية، كما ثمن الجهود المبذولة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة فى جميع الموانئ والمطارات.

وطالبت نائبة وزير السياحة والآثار بعمل قاعدة بيانات لجميع العاملين بالمهن السياحية، كما طالبت بوضع رقم الخط الساخن للوزارة على اكشاك هيئة الاستعلامات والاسواق والمراسى النيلية لتلقى مقترحات وشكاوى السائحين وحلها اولا بأول.
 
حضر اللقاء محمود حسانى مدير عام وزارة السياحة بالأقصر، وأشرف جلال مدير عام مكاتب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة.

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