النظام التركي يواجه انتقادات حادة بسبب دعمهم لتنظيم داعش في سوريا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر

 

 

 

 انتقدت جريدة «نيويورك بوست» الأمريكية، دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتنظيم «داعش» الإرهابي وغيره من الجماعات الجهادية في سوريا والعراق، وقدمت عدة أدلة تثبت تورط أردوغان في دعم تلك التنظيمات ماليا وعسكريا ولوجستيا، كما انتقدت الموقف الصامت للصحافة الأمريكية ضد هذه العلاقة.

 

 

 

وقالت الصحيفة في تقرير بعنوان «لماذا تصمت الصحافة الأمريكية أمام علاقة أردوغان بداعش»، إن التسهيلات التي يقدمها الرئيس التركي لتنظيم «داعش» والجماعات المتشددة، أكثر ما يزعج الأمريكيين من الرئيس التركي، فضلًا عن محاولاته المستمرة للتأثير على الكونجرس، وتاريخه السيئ كسجان للصحفيين، وخوضه حرب إبادة جماعية ضد الأكراد.

 

 

 

وأفادت الصحيفة بأن المخابرات التركية تقدم، بأوامر من أردوغان، مساعدات مالية وموارد لـ«داعش»، ونقلت عن مسؤولين في الجمارك التركية، أن تركيا تتجاهل تدفق عناصر «داعش» إلى سوريا والعراق عبر أراضيها.

 

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