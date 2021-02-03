قبل ضربة البداية.. 10 أرقام مثيرة تُلخص تاريخ مشاركات الأهلي بكأس العالم للأندية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:29 م
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستقام في العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، ويشارك فيها فريق الأهلي المصري باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستهل مشواره في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام بمواجهة قوية ضد فريق الدحيل القطري، على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية (الدوحة)، في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الخميس، في الدور الثاني من المونديال، على أن يلتقي الفائز منهما مع فريق بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي للبطولة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الأرقام من تاريخ مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية:-

1- الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه وهو ثاني أكثر الأندية مشاركة بالبطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزلندي، وكان أفضل إنجازاته التتويج بالميدالية البرونزية عام 2006.

2- خاض الأهلي 12 مباراة خلال مشاركاته السابقة بكأس العالم للأندية، حقق 3 انتصارات، وخسر 9 مباريات، سجل لاعبوه 11 هدفًا، واستقبلت شباكه 22 هدفًا.

3- محمد أبوتريكة هو هداف الأهلي في كأس العالم للأندية وسجل 4 أهداف خلال مشاركته في 11 مباراة بالبطولة، يليه الأنجولي فلافيو مهاجم الفريق السابق وسجل 3 أهداف بقميص المارد الأحمر.

4- حسام عاشور ومحمد أبوتريكة ووائل جمعة هم أكثر اللاعبين مشاركة في مونديال الأندية وخاض كل منهم 11 مباراة بالبطولة العالمية.

5- الأهلي ثاني أكثر الأندية ظهورًا بكأس العالم للأندية بـ12 مباراة بالتساوي مع ريال مدريد الإسباني، وخلف أوكلاند سيتي النيوزلندي والذي شارك في 15 مباراة بالمونديال.

6- البرتغالي مانويل جوزيه شارك 3 مرات مع الأهلي بكأس العالم للأندية أعوام 2005، 2006، 2008 وهو المدرب الأكثر مشاركة مع الفريق الأحمر بالبطولة، كما أنه صاحب انجاز الميدالية البرونزية.

7- أكبر هزيمة للأهلي بكأس العالم للأندية كانت أمام فريق مونتيري المكسيكي بنتيجة 5 / 1 في مباراة تحديد المركز الخامس بنسخة البطولة عام 2013.

8- يعد محمود تريزيجيه لاعب الأهلي السابق هو أصغر لاعب سنًا شارك مع الأهلي بكأس العالم للأندية، وذلك عندما شارك أمام هيروشيما الياباني عام 2012 وكان عمره 18 عامًا وشهرين و8 أيام.

9- مواجهة عربية وحيدة خاضها الأهلي بكأس العالم للأندية كانت ضد فريق اتحاد جدة في افتتاح مشواره بالبطولة عام 2005 وخسر بهدف دون رد سجله اللاعب (محمد نور).

10- سبق والتقى الأهلي مع الفريق المضيف لبطولة كأس العالم للأندية مرة وحيدة خلال مشاركاته السابقة بالبطولة وذلك في نسخة عام 2012 وتقابل مع هيروشيما الياباني وفاز 2 / 1.

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