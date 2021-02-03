حبها للفن كان سبب معاناتها.. تعرف على مأساة أم كلثوم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يحل اليوم الأربعاء ذكرى وفاة المطربة أم كلثوم، حيث توفت كوكب الشرق يوم 3 فبراير عام 1975.

بدأت كوكب الشرق أم كلثوم معاناتها مع المرض، عقب فرط إفراز الغدة الدرقية،والذي أدى إلى جحوظ في عينيها، ونصحها عدد من الأطباء بإجراء عملية استئصال من الغدة ولكن كانت هذه العملية ستؤثر على أحبالها الصوتية مما جعلها ترفض إجرائها.

عانت أم كلثوم من التهاب في الكلى وسافرت لندن للعلاج، وامتنعت عن تقديم الحفلات عقب ذلك، وكانت آخر أغانيها "ليلة الحب" وهي من تأليف أحمد شفيق كامل وتلحين محمد عبد الوهاب.

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