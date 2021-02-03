تركيا مستمرة في نقل الميليشيات إلى ليبيا (فيديو)

وسط مطالبات أممية بطرد المرتزقة والميليشيات من ليبيا، تواصل تركيا عملية تجنيد المرتزقة في شمال سوريا وتجهيزهم لإرسالهم إلى ليبيا.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عملية التجنيد التي تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط، بحجة "حماية منشآت" في ليبيا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

كما جرى تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى ليبيا، في وقت لم يغادر أي من المرتزقة المتواجدين في ليبيا، رغم انتهاء المهلة المتفق عليها لإخراج كافة الميليشيات من البلاد.