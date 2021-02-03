اليابان تدعم العراق بـ50 مليون دولار أمريكي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:25 م
بوابة الفجر

 قال السفير الياباني في العراق سوزوكي كوتارو، إن بلاده ستمنح العراق 50 مليون دولار أمريكي كمساعدة لتمويل 11 مشروعًا رئيسيًا.

 

وأضاف السفير الياباني - في تصريح أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية اليوم الأربعاء - أن البرلمان الياباني وافق على حزمة مساعدات للعراق بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون دولار أمريكي في 28 يناير الماضي.

 

وأوضح أن المساعدات ستمول أحد عشر مشروعًا رئيسيًا في العراق ستنفذها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

أخبار تهمك

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بنجم الأهلي ضد الدحيل بمونديال الأندية

منذ ثلث ساعة

تصريح ناري.. كومان يرد على أزمة تسريب عقد ميسي

منذ أقل من ساعة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يسعى للحفاظ على نجومه من الرحيل المجاني

منذ أقل من ساعتين

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو يفاجئ مصطفى محمد بتصريح قوي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 10 ساعات

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

ماريو إسكوبار حكم لقاء الأهلي والدحيل.. "جزار" بطاقات ملونة و"شحيح" في ركلات الجزاء

منذ أقل من ساعتين

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

04:59 م

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

04:30 م

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

04:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع