اليابان تدعم العراق بـ50 مليون دولار أمريكي

قال السفير الياباني في العراق سوزوكي كوتارو، إن بلاده ستمنح العراق 50 مليون دولار أمريكي كمساعدة لتمويل 11 مشروعًا رئيسيًا.

وأضاف السفير الياباني - في تصريح أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية اليوم الأربعاء - أن البرلمان الياباني وافق على حزمة مساعدات للعراق بقيمة إجمالية قدرها 50 مليون دولار أمريكي في 28 يناير الماضي.

وأوضح أن المساعدات ستمول أحد عشر مشروعًا رئيسيًا في العراق ستنفذها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.