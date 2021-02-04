تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية بشأن طقس الـ"ويك إند"

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من التحذيرات للمواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة بسبب ما تشهده البلاد من تقلبات جوية، من أجل التعامل بشكل جيد مع الطقس، خلال هذه الفترة.





امطار تصل إلى حد السيول

وقالت الهيئة إن الخميس تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء، كما تشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة.





كما أن فرص الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب البلاد، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء.





وأكد خبراء الأرصاد، أن طقس الخميس يكون معتدلًا نهارًا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوبي سيناء والصعيد، شديد البرودة على كافة الأنحاء باستثناء جنوب سيناء.





الخميس.. ذروة عدم الاستقرار

وقال مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية إن فرص سقوط الأمطار تمتد إلى كافة أنحاء البلاد، وتصل الأمطار بالقاهرة بين متوسطة وغزيرة ورعدية أحيانا اليوم الخميس وغدا الجمعة، على أن يكون الخميس هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.





متى تنتهي حالة الطقس السيئة؟

ومن جانبها، كشفت إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن هذه الموجة السيئة في حالة الطقس ستنتهي بداية من السبت القادم، مع استمرار فرص سقوط الأمطار خلال يومي الخميس والجمعة.





وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد في هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من عدم السفر على بعض الطرق اليومين القادمين وخاصة الطرق المؤدية إلى سلاسل جبال البحر الأحمر بسبب غزارة الأمطار بها.



