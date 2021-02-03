الشناوي: نحترم فريق الدحيل قبل مواجهة الغد

قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالتواجد مع الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي ستبدأ مبارياتها غدًا.





وأضاف :"سعيد بالتواجد في مثل هذه البطولة الكبيرة وأي لاعب يحلم بأن يكون متواجد فيها".





وتابع :"نحترم فريق الدحيل قبل مباراته غدا وإن شاء الله التوفيق يكون من حليفنا ونكون قدرين على إسعاد جماهيرنا".





وواصل :"عندما وصلنا إلى الدوحة وجدنا التزام وتأمين شديد للغاية، وبعدما وصلنا قمنا بعمل المسحة وكل هذه الإجراءات من أجل فيروس كورونا ونحن ملتزمون بهذه الإجراءات".





وزاد :الدحيل "فريق كبير نحترمه جدا .. وكل اللاعبين في قمة التركيز ونتمنى ان نسعد جماهيرنا بالفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة".



