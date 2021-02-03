الشناوي: نحترم فريق الدحيل قبل مواجهة الغد

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:12 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالتواجد مع الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي ستبدأ مبارياتها غدًا.

وأضاف :"سعيد بالتواجد في مثل هذه البطولة الكبيرة وأي لاعب يحلم بأن يكون متواجد فيها".

وتابع :"نحترم فريق الدحيل قبل مباراته غدا وإن شاء الله التوفيق يكون من حليفنا ونكون قدرين على إسعاد جماهيرنا".

وواصل :"عندما وصلنا إلى الدوحة وجدنا التزام وتأمين شديد للغاية، وبعدما وصلنا قمنا بعمل المسحة وكل هذه الإجراءات من أجل فيروس كورونا ونحن ملتزمون بهذه الإجراءات".

وزاد :الدحيل "فريق كبير نحترمه جدا .. وكل اللاعبين في قمة التركيز ونتمنى ان نسعد جماهيرنا بالفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الشناوي الدحيل الأهلي

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 10 ساعات

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يستقر على الدفع بنجم الأهلي ضد الدحيل بمونديال الأندية

منذ 18 دقيقة

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ميدو يفاجئ مصطفى محمد بتصريح قوي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 18 ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 21 ساعة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري.. كومان يرد على أزمة تسريب عقد ميسي

منذ أقل من ساعة

برشلونة يسعى للحفاظ على نجومه من الرحيل المجاني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 8 ساعات

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 19 ساعة

ماريو إسكوبار حكم لقاء الأهلي والدحيل.. "جزار" بطاقات ملونة و"شحيح" في ركلات الجزاء

منذ أقل من ساعتين

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

يانوفيسكي: الإسماعيلي سيفتقد للجماهير أمام قسنطينة.. ودرسنا كل شئ عن منافسنا

الشارقة يتأهل للمربع الذهبي لآسيوية اليد الـ21 بالكويت

حسين الشحات: نسعى لحسم لقب الدوري مبكرًا وسعيد بالانضمام لمنتخب مصر

يوسف جابر يتحدث عن صعوبة مواجهة أهلي جدة في دوري أبطال آسيا

عبد الحفيظ يكشف كواليس بعثة الأهلي في الدوحة.. ويتحدث عن فريق الدحيل

الشناوي: تركيزنا في مباراة «الدحيل».. والحديث عن مواجهة «بايرن» مرفوض

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

04:59 م

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

04:30 م

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

04:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع