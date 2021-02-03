نتائج الأعمال تصعد بمؤشرات البورصة الأمريكية خلال التعاملات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
دعمت نتائج الأعمال معظم مؤشرات البورصة الأمريكية لترتفع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت إيرادات "ألفابت" بنحو 23 بالمائة خلال الربع الأخير من 2020، كما تجاوزت الأرباح توقعات المحللين.

كما سجلت "أمازون" إيرادات فصلية أعلى 125 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق. 

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم إضافة القطاع الخاص الأمريكي وظائف بفارق كبير عن توقعات المحللين خلال يناير/كانون الثاني.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية بالأمس لليوم الثاني، مع هدوء جنون التداولات التي أثارت المخاوف في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.08 بالمائة إلى 30664 نقطة.

في حين صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3840 نقطة، وسجل "ناسداك" ارتفاعاً بنحو 0.7 بالمائة إلى 13706 نقطة.

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