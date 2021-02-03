مباراة ودية بين منتخب مصر وأساطير العالم فى احتفالية مئوية اتحاد الكرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

يحتفل الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد خلال العام الحالي 2021 بمئوية اتحاد الكرة والتي ستكون فى ديسمبر القادم.

 

ويسعي أحمد مجاهد للتجهيز للاحتفال بمئوية اتحاد الكرة بشكل يليق، مما جعل رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم يؤكد على وجود مباراة عالمية ودية فى ديسمبر القادم من أجل الاحتفال ب 100 سنة اتحاد الكرة.

 

وعلم الفجر الرياضي أن المباراة الودية بين منتخب مصر وأساطير العالم يوم 3 ديسمبر القادم فى احتفال الاتحاد المصرى لكرة القدم بالمئوية والتى ستكون فى احتفال ضخم يعرض من خلاله تاريخ الكرة المصرية.

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