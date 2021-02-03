موسيماني يستقر على الدفع بنجم الأهلي ضد الدحيل بمونديال الأندية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
اقترب طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي، من المشاركة مع القلعة الحمراء أمام الدحيل القطري، في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الدحيل القطري، يوم غدًا الخميس، في مستهل مشوار القلعة الحمراء في بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها في قطر في الفترة ما بين 4 إلى 11 فبراير الجاري.

وينتظر نادي بايرن ميونيخ الألماني، الفائز من مباراة الأهلي والدحيل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

ويفكر موسيماني في الاعتماد على طاهر محمد طاهر فى مركز الجناح الأيسر، في ظل المستوى اللافت الذي ظهر به اللاعب خلال المباريات الأخيرة مع القلعة الحمراء.

وكان طاهر محمد طاهر، قد انتقل إلى النادي الأهلي، قادمًا من المقاولون العرب فى بداية الموسم مقابل 21 مليون جنيه.

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