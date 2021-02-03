عصام صاصا يفاجئ جمهوره بمهرجان "كنت فاكرك حد مني"

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
طرحت إحدى شركات الإنتاج مهرجان "كنت فاكرك حد مني" لعصام صاصا وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".


مهرجان "كنت فاكرك حد مني" غناء عصام صاصا وفيلو، وكلمات أوكا العبد.


ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "انا عشت واحد متغرب كلوا نساني مين فى شدتي جالى
يسال عن حالى انا مجنى علية ومش جانى
وصحابي سابونى باعونى عشان المادة وافعلهم باردة
ومافيش مودة مباشوفشش وششهم فى الشدة
اللى اخدتوا من الصحاب عشرة زفت قلوب هباب
عيش وملح طفحوا الكلاب متجايش تقول صحبي وزميلي
معرفتكو انتو خراب فيها خصومة فيها انتداب اللى كانوا عاملين احباب مصانوش العشرة ونكروا جميلي
عملت عشونكوا ياما واللى نبني دة كلوا سابنى طب مين حبيبني كرهنى عشان احسن منكو
والدينا تدور وتلف وعقلي تايه محتار مش فايق انا بالي مش رايق من بعد اليوم صعب امنكم
طلقة تطلع للي اذانى قلبي جف صبح اناني اللى جانى مرة وبكاني نهياتوا هتكون على ايدي
وقت زنقة اصحابى ساحو لما كل كشاتى راحو فى حزنى ليه انتو بترتاحوا بقطري قطعت وريدي".

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