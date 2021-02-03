مورينيو يكشف موعد عودة هاري كين للمشاركة مع توتنهام

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

خرج البرتغالي مورينيو مدرب فريق توتنهام هوتسبير بتصريحات جديدة في مؤتمر صحفي للحديث عن مواجهة الغد ضد تشيلسي، في ختام الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

 

 

وقال مورينيو:" غياب هاري كين للإصابة؟ حالته في تقدم إيجابي ونحن سعداء بذلك، أعتقد أنه سيعود الأسبوع المقبل أمام مانشستر سيتي أو أمام ايفرتون، هو في حالة جيدة للغاية".

 

 

وأضاف:" توماس توخيل؟ تشيلسي هو تشيلسي، قاموا بتغير المدرب ولكن لم يغيروا اللاعبين، هنالك الكثير من اللاعبين الجيدين وكانوا يملكون مدرب جيد، توخيل جاء من دوري لا يمكننا مقارنته بالبريميرليج، ولكنه عمل مع لاعبين رائعين، وأعتقد أنه سيتأقلم في تشيلسي".

 

 

وأكمل:" الفرق بين المدرب الجيد والمدرب الأسطوري؟ دوري الأبطال يجعلك في التاريخ، هنالك الكثير من المدربين الرائعين لم يحققوا دوري الأبطال وهذا يحدث، ليكون المدرب أسطوري عليه أن يكون ناجحًا في الدوريات الكبرى، ولا أتحدث عن توماس لأن الدروي الفرنسي تنافسي كذلك."

 

 

واختتم:" سيرج أورييه في حالة جيدة، وهو الوحيد العائد للمجموعة، لكن لم يكن مصاباً، جاهزية ندومبيلي؟ هو في حالة جيدة وجاهز للمشاركة في الغد".

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