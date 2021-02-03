البلاستيك يهزم بنها في موقعة مثيرة بالقسم الثالث

وضم تشكيل فريق بنها من محمد السعدني،عزت أحمد،محمود عبد القادر،محمد شوقى،محمد مصطفى جاد، إسلام فرج،محمد مصطفىسلامه ،محمد محيى، عماد إسلام، أمير رشاد، ويليام.



وتواجد في البدلاء أحمد حسن،اكرم صبحي، مصطفى ضاحى،عماد صابر،سعد عبد الله، مجدى عبد المنعم،محمد رضا، حسن كرم،محمد رجب عبد المنعم.



وفي الشوط الثاني المدير الفني لفريق البلاستيك عده تغيرات.



وتمكن البلاستيك من تسجيل هدفين عن طريق البديلان محمد عبد النبي لوحه في الدقيقة 20 ومحمد الصغير في الدقيقة 30 للشوط الثاني.



وبعد الهدفين سيطر فريق بنها على المباراة دون تسجيل أهداف ولعب فريق البلاستيك على الهجمات المرتدة التى شكلت خطورة على فريق بنها.



وادار اللقاء اشرف مسعد حكم ساحة، عاونه محمد سعيد مساعد اول والسيد زهرة مساعد ثانى من منطقة الدقهلية.



بهذه النتيجة توقف رصيد نادى بنها عند ٢٠ نقطة بينما ارتفع رصيد البلاستيك الى ٢١ نقطة





وتم تأجيل 3 مباريات للاشتراك في كأس مصر هم مصر للتأمين مع الأميرية والماظه مع طوخ

وبهتيم مع العبور.



ترتيب المجموعة السادسة



1- الغابه22 نقطة

2- البلاستيك 21 نقطة

3- بنها 20 نقطة

4- اسكو 20 نقطة

4- البلاستيك 18 نقطة

5- اتحاد الشرطة 17 نقطة

6- العبور 16 نقطة

7- مصر للتأمين 16 نقطة



8- ألماظة 14 نقطة

9- المرج14 نقطة

10- الشمس 13 نقطة

11- الأميرية 13 نقطة

12- طوخ 9 نقاط

13- بهتيم 8 نقاط

14- ايروسبورت 6 نقاط

15- سراي القبه 3 نقاط

16- قليوب 3 نقاط