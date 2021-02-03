إحالة حارس أمن وعامل بتهمة قتل عجوز المرج للجنايات

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أحالت نيابة المرج الجزئية اليوم الأربعاء، حارس أمن وعامل بتهمة قتل مسن بسبب خلافات على أعمال البناء إلي محكمة الجنايات للمحاكمة.



وجاء في تحقيقات النيابة أن المجني عليه دائم التشاجر مع المتهمين، ويوم الواقعة وضع المجني عليه بعض الرمال والحجارة أمام باب المنزل الخاص بهم، فنشبت مشاجرة بين "ر.ع" 47 عامًا يعمل في شركة حراسة أمن، و"س.ع" 25 عامًا، يعمل في محل تجاري، وبين المجني عليه "م.ع.م"، "إ. ا" مصاب 38 عامًا، وخلال المشاجرة سقط المجني عليه قتيلا، وأضافت التحقيقات أن السبب خلاف على أعمال البناء بمنزل عائلة المجني عليه.



وتبين من التحقيقات أنه في أثناء نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وبين المتهمين، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء قام علي أثرها المتهم الأول بطعن المجني عليه بسكين مما أسقطه أرضا ولاذوا بالفرار.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.