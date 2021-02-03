وزير الإسكان أمام النواب: الإنتهاء من تنفيذ 41424 وحدة سكنية بتكلفة 13 مليار جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك أثناء إلقاء بيان وزارته عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 41424 وحدة بتكلفة 13 مليار جنيه وذلك فيما يخص الإسكان المتوسط والإسكان الفاخر، مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.

وتابع الدكتور عاصم الجزار: جار تنفيذ 15480 وحدة أخرى بتكلفة 4.6 مليار جنيه، مشروع "JANNA" للإسكان الفاخر؛ تم الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجار تنفيذ 36248 وحدة أخرى بتكلفة 14.5 مليار جنيه، ومشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط؛ وتم الانتهاء من تنفيذ 2232 وحدة بتكلفة 670 مليون جنيه، وجار تنفيذ 67696 وحدة أخرى بتكلفة 20.3 مليار جنيه.

وأضاف وزير الإسكان: "فى المدن الجديدة، توفر الهيئة 85 ألف وحدة إسكان استثمارى بتكلفة 200 مليار جنيه، وتهدف لإتاحة وحدات سكنية مناسبة فئة فوق الموسط، ومشروعات الإسكان لم تقتصر على القاهرة الكبرى بل امتدت لتشمل أهالينا فى المناطق الصحراوية منها تنفيذ 3 آلاف مسكن بشمال وجنوب سيناء وأسوان.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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