خمسة تاكتيكس .. 4 أسباب أدت لهزيمة الزمالك أمام غزل المحلة

يستعرض لكم موقع " الفجر الرياضي " حلقة جديدة من حلقات خمسة تاكتيكس للمحلل الرياضي محمد ناصف.





ويتحدث ناصف في حلقة اليوم التي تأتي بعنوان "أربع أشياء هم سبب هزيمة الزمالك من غزل المحلة" عن لقاء الزمالك وغزل المحلة الذي انتهى بفوز زعيم الفلاحين بثنائية مقابل هدف.





ويدور الحديث في الحلقة عن فنيات الفريقين في المباراة وسبب هزيمة الزمالك وتعقيبه عن قرارات المدير الفني للقلعة البيضاء جايمي باتشيكو.





كما يرسل محمد ناصف رسالة خاصة للاعبي الزمالك وأخرى لجماهير الفريق يمكنكم معرفتها من خلال مشاهدة الحلقة.







