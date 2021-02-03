شحنات جديدة من لقاحات كورونا في الطريق لمصر.. اعرف التفاصيل

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ضمن مساعي وزارة الصحة والسكان لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين، اقتربت مصر في الحصول على شحنات جديدة من اللقاحات التي تم التعاقد عليها خلال الفترة الأخيرة لمواجهة الوباء داخل البلاد.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وصول لقاحات خلال الساعات المقبلة:

وفي هذا الشأن، قالت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في مصر، إنه سيتم تغطية 100٪ من الطواقم الطبية في مستشفيات الحكومة والقطاع الخاص بلقاح فيروس كورونا،: "سيصل مصر خلال ساعات كميات كبيرة من لقاح كورونا".



شحنة تصل منتصف فبراير:

ومن جانبه، قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع وصول دفعات متتالية من لقاحات كورونا إلى مصر، من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، منتصف شهر فبراير الجارى، مردفا: "لم يتم تحديد الرقم الذى سيتم إرساله ولكن سيكون رقم كبير من اللقاحات".



وأضاف أن مصر ستحصل على 40 مليون جرعة للقاح فيروس كورونا من التحالف الدولي تكفي 20 مليون مواطن، كما ستحصل مصر على 20 مليون جرعة من اللقاح الصينى سينوفارم.



معايير اختيار اللقاحات:

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقاية، إن كل اللقاحات التى سوف تدخل مصر تخضع لمعايير دقيقة جدا، ولابد أن تكون مرت بكل التجارب المعملية وعلى حيوانات التجارب، وكذلك التجارب السريرية على البشر، ثم يأتى دور هيئة الدواء المصرية التى تراقب وتتابع وتدقق وتجرى تجاربها حتى تجيز اللقاح.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.