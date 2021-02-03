شاهد.. تعليق وزيرة التخطيط بعد تسلمها جائزة التميز الحكومي العربي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بعد تسلمها جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزير عربي، قائلة "شرف عظيم، وهذه الجائزة تأتي تقديرًا للتجربة التنموية المصرية ولدور مصر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة".

وأضافت "السعيد" في تصريحات خاصة على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء إن هذه الجائزة تأتي تقديرًا لدور المرأة المصرية والعربية في الحياة السياسية والاقتصادية خاصة بعد الدعم السياسي الغير مسبوق من القيادة السياسية.

وتابعت "مصر لديها تجربة تنموية يتم الاشادة بها، وفخورة بما يتم في مصر من تجربة تنموية شاملة على مستوى اقتصادي واجتماعي وإداري، حيث أن العمل والتطوير في قلب خطة الدولة للتنمية المستدامة لتحقيق رؤية 2030".

وأشارت إلى أن الدولة المصرية قامت بخطوات سريعة في مجال التحول الرقمي والتي ظهرت فائدتها في أزمة كورونا الأخيرة، مؤكدة على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات والإنسان المصري وفقًا لتوجيهات رئيس الحكومة.

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