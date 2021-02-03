كلام في الكورة مع بسنت النبراوي.. مدريدية القلب والعقل

في البداية تحدثت بسنت عن اهتمامها الكبير بالجانب الرياضي ودوره في تكوين شخصيتها، حيث أكدت أنها تحرص على تناول الأطعمة الصحية للحفاظ على وزنها وقالت إنها تخصص ثلاثة أيام أو يومين على الأكثر للذهاب إلى الجيم..

كما أكدت أنها كنت تهوى ممارسة السباحة منذ صغرها ولعبة التنس ولكن الدراسة والعمل وعامل الوقت أخذها من رياضتها المفضلة.





القوام الممشوق للفنان احد اهم أدواته للنجاح أمام الشاشة هكذا أكدت النجمة الشابة في ختام الجزء الخاص بحياتها الرياضية.





أما فيما يخص اهتماماتها بكرة القدم بشكل خاص فقالت انها لاتميل إلى تشجيع فريق بعينه في مصر ولكنها تفضل مساندة المنتخب القومي عن متابعة مباريات الاهلي والزمالك وقالت إنها حضرت بعض المباريات في ملعب القاهرة الدولي خلال جيل الثلاثية التاريخي الذي ضم عماد متعب والحضري وابوتزيكة.





وعن انتمائها الأوروبي فقالت انها من عشاق الليجا الإسبانية ومن متابعي ريال مدريد بالتحديد وتتمنى أن يتوج الفريق ببطولة أوروبا هذا الموسم.



