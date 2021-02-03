كلام في الكورة مع بسنت النبراوي.. مدريدية القلب والعقل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
مايكل مجدي
كلام في الكورة مع بسنت النبراوي.. مدريدية القلب والعقل

نجحت خلال فترة قصيرة في لفت الانظار إليها بشدة نظرا لموهبتها الكبيرة وملامحها الجذابة، هي الفنانة الجميلة بسنت النبرواي، قبل عامين من تاريخه ظهرت بفيديو عبر السوشيال ميديا تقلد خلاله اللهجة الشرقية ولاقي قبول جيد، ثم ظهرت في مسلسل الوصية مع أكرم حسني في أغنية بسبوسة وهو العمل الذي أضاف لها الكثير لتتوالي أعمالها الفنية في الزوجة 18 وسوبر ميرو. 

بسنت التي بدأت العمل في بداية حياتها كمضيفة جوية تعيش حالة من الانتعاش الفني هذه الأيام، إذ تشارك في أكثر من عمل درامي، من بينهم، مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مع الفنانة هنا الزاهد، والجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" أمام النجمة رانيا يوسف. 

حاورها "الفجر الرياضي" في الجزء الخاص بحياتها الرياضية واهتمامتها خارج المجال الفني .


كلام في الكورة مع بسنت النبراوي.. مدريدية القلب والعقل

في البداية تحدثت بسنت عن اهتمامها الكبير بالجانب الرياضي ودوره في تكوين شخصيتها، حيث أكدت أنها تحرص على تناول الأطعمة الصحية للحفاظ على وزنها وقالت إنها تخصص ثلاثة أيام أو يومين على الأكثر للذهاب إلى الجيم..
كما أكدت أنها كنت تهوى ممارسة السباحة منذ صغرها ولعبة التنس ولكن الدراسة والعمل وعامل الوقت أخذها من رياضتها المفضلة. 

القوام الممشوق للفنان احد اهم أدواته للنجاح أمام الشاشة هكذا أكدت النجمة الشابة في ختام الجزء الخاص بحياتها الرياضية.

أما فيما يخص اهتماماتها بكرة القدم بشكل خاص فقالت انها لاتميل إلى تشجيع فريق بعينه في مصر ولكنها تفضل مساندة المنتخب القومي عن متابعة مباريات الاهلي والزمالك وقالت إنها حضرت بعض المباريات في ملعب القاهرة الدولي خلال جيل الثلاثية التاريخي الذي ضم عماد متعب والحضري وابوتزيكة.

وعن انتمائها الأوروبي فقالت انها من عشاق الليجا الإسبانية ومن متابعي ريال مدريد بالتحديد وتتمنى أن يتوج الفريق ببطولة أوروبا هذا الموسم.

كلام في الكورة مع بسنت النبراوي.. مدريدية القلب والعقل

وتحدثت معانا بسنت عن نجاح النجم العالمي محمد فخر العرب ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي مؤكدا أن الاجتهاد والإيمان بالقدرة على النجاح اول طريق المجد.

واختتمت حديثها مع الفجر فيما يخص عملها الفني أن هناك اكتر من عمل درامي خلال المرحلة المقبلة وأنها تستعد لأنها تصوير احد الأعمال الرمضانية مؤكدة حرصها على الظهور بشكل جيد أمام المشاهد المصري.

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