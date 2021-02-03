"الريف المصرى" تشكل لجنة لمراجعة عقود المنتفعين بمشروع الــ 1.5 مليون فدان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أصدر اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، قرار بتشكيل لجنة من المكاتب الاستشارية القانونية المتخصصة لمراجعة العقد المبرم بين الشركة والمنتفعين وملحقاته، بهدف تحقيق المصلحة الفضلي لأطراف العقد، وذلك في مشروع  الـ1.5 مليون فدان.

وياتي ذك في ظل توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة في مجال الاستصلاح وزراعة الأراضي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر، وناشد عبد الوهاب المنتفعين باستمرار بذل الجهد والعنل سويا لتخطى كافة الصعاب.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  عقد اجتماعا  الشهر الماضى لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عمرو عبدالوهاب، رئيس شركة الريف المصري الجديد، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، ومسئولي الجهات المعنية.


وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري لمتابعة موقف هذه المشروعات، للعمل على تسريع وتيرة معدلات الإنجاز بها، مضيفا: نسابق الزمن لكى نضيف أراضى جديدة، يستفيد المصريون من عوائدها، وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه يوجد تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إعداد دراسة عن تكلفة أعمال البنية الأساسية والمرافق لعدد من الأراضى التى تمتلكها شركة الريف المصرى الجديد، وأن يتم تجهيزها للاستصلاح على أن يبدأ التنفيذ على الفور.
 

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المشروعات القومية الريف المصري الرئيس السيسي

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