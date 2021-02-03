رئيس وزراء الكويت يستقبل السفير المصري

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
استقبل سمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم، السفير طارق القوني سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت.

وقد استهل السفير القوني اللقاء بتسليم رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الشيخ صباح، كما تناول اللقاء بحث مُجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الإهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

أقرأ ايضا

التقى وزير الخارجية سامح شكري والوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بالسيد سعد الحريري، وذلك بوزارة الخارجية بقصر التحرير، ثُم أعقب ذلك مأدبة غداء لاستكمال المُباحثات بمشاركة الوفدين.

وصَرَح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان الشقيق ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة، بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية وصون مقدرات شعبه الشقيق. كما تم التأكيد أيضًا على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان من أجل الخروج من المأزق الحالي في إطار التزام الدستور اللبناني، وبما يستوجبه ذلك من الإسراع في جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل الذي ينشده الشعب اللبناني.

من جانبه، عَبَر رئيس وزراء لبنان مُجددًا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم ومساندة لبلاده وجهودها الصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان في مرحلته الحالية، بما يعكس تاريخية واستراتيجية العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُعربًا عن تطلع لبنان إلى دفع مجالات التعاون الثنائي مع مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

أخبار تهمك

ماريو إسكوبار حكم لقاء الأهلي والدحيل.. "جزار" بطاقات ملونة و"شحيح" في ركلات الجزاء

منذ ساعة و نصف

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 10 ساعات

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري.. كومان يرد على أزمة تسريب عقد ميسي

منذ 42 دقيقة

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 11 دقيقة

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ ساعتين

ميدو يفاجئ مصطفى محمد بتصريح قوي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 19 ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 21 ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يسعى للحفاظ على نجومه من الرحيل المجاني

منذ أقل من ساعتين

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

موسيماني يستقر على ورقة الأهلي الرابحة أمام الدحيل

04:59 م

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

04:30 م

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

04:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع