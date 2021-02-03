إنجلترا تواجه النسما ورومانيا وديًا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن إنجلترا ستواجه النمسا ورومانيا وديا على أرضها في يونيو/ حزيران في مباراتين تأجلتا من العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19.

وستحل النمسا ضيفة على إنجلترا في الثاني من يونيو/ حزيران بينما ستلعب رومانيا على أرض إنجلترا في السادس من يونيو/ حزيران.

وسيتحدد الملعبان في وقت لاحق.

وأكد الاتحاد الانجليزي "مع تواصل الجهود مع الحكومة للعمل على عودة الجماهير إلى المدرجات في أسرع وقت بعد أن تصبح الأجواء آمنة سيتم تعريف المشجعين باجراءات الحصول على تذاكر فور الاتفاق على الترتيبات".

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وستقام بطولة أوروبا المؤجلة في الفترة بين 11 يونيو/ حزيران و11 يوليو/ تموز.

وسيلعب فريق المدرب جاريث ساوثجيت مع كرواتيا واسكتلندا وجمهورية التشيك في المجموعة الرابعة.

وتنافس النمسا في المجموعة الثالثة مع أوكرانيا وهولندا ومقدونيا الشمالية.


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