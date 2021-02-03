صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد في البريميرليج

يستهدف الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي تحقيق رقم قياسي جديد رفقه الريدز وذلك قبل الموقعة التي ينتظرها فريقه ضد برايتون اليوم الأربعاء لحساب مباريات الجولة الثانية والعشرين من منافسات البريميرليج.





ويسعى صلاح لزيارة شباك برايتون ليعزز رصيده من الأهداف إلى الرقم 6 حيث أنه سبق وأن دون على خماسية خلال سبعة مباريات ماضية ومعادلة الرقم القياسي المسجل بإسم أسطورة الريدز كيني دالجيش والذي سجل سداسية في عشرة مباريات.





يُذكر أن صلاح يحتل حالياً صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد خمسة عشر هدفاً بعد أن نجح في تسجيل ثنائية خلال مباراة وست هام الماضية.