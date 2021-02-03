اتحاد بنوك مصر يساهم بنصف مليار جنيه لتوفير لقاح كورونا للفئات الأكثر استحقاقا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:04 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلن اتحاد بنوك مصر برئاسة محمد الإتربي توفير الدعم المالي بقيمة 500 مليون جنيه للمساندة في اتاحة لقاح فيروس كورونا للفئات الأكثر استحقاقاً، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وأفاد الاتحاد في بيان اليوم الأربعاء، ان الدعم المعلن عنه يأتي بمشاركة البنوك أعضاء الاتحاد وساهم بالنصيب الأكبر بنوك، الأهلي المصري – مصر – التجاري الدولي (مصر) – قطر الوطني الأهلي المصري – القاهرة – العربي الإفريقي الدولي.

وأضاف اتحاد بنوك مصر، أن هذا الدعم يأتي استكمالاً لمتابعة دوره المحوري في دعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وذكر الاتحاد، أنه منذ اعلان فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية وضع أمان وصحة العاملين والمتعاملين في القطاع المصرفي نصب أعينه، انطلاقاً من حرص اتحاد بنوك مصر على القيام بدوره المحوري في مجال المسئولية المجتمعية وكونه دائماً صاحب المبادرات التي تهدف لدعم المجتمع المصري في كافة الاحوال.

وأضاف اتحاد بنوك مصر، أنه فى ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والذي تم اعلانه كجائحة عالمية “وباء”؛ يجب ان تتكاتف جميع الجهود لمواجهته وخاصة لما له من آثار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وفي مقدمة تلك الجهود تولى التنسيق لحملة التبرعات لصالح المتضررين من تداعيات فيروس كورونا.

ونوه الاتحاد بتبرع الجهاز المصرفي بمبلغ يزيد عن 750 مليون جنيه مصري في هذا الصدد، حيث أن العمل الجماعي وتكامل وتنسيق مساهمات كافة المؤسسات المجتمعية له اثر إيجابي في مواجهة الأزمات.

وقام الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بمنح اتحاد بنوك مصر جائزة الأداء المتميز في مواجهة ازمة كورونا لعام 2020، حيث يستند الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في اختياره للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين المتخصصين، نظرا لتلك الجهود.

وتأتى مشاركة البنوك في دعم وتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة من الفئات الأكثر استحقاقاً انطلاقاً من دور تلك البنوك الرائد في مجال المسئولية المجتمعية، بحسب البيان.

وأكد اتحاد بنوك مصر، أن المسئولية المجتمعية تعتبر احد أهم المحاور الرئيسية التي تؤمن بها البنوك، حيث يتم تقديم الدعم للمجتمع المصري من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي.

وأكد الاتحاد حرص البنوك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.

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