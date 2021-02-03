مدرب الفتح السعودي يؤكد على صعوبة مواجهة اتحاد جدة

وصف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي يانيك فيريرا، مواجهة الاتحاد غداً الخميس في الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) بالصعبة.

وقال المدير الفني: "الاتحاد تغير كثيرا عما كان عليه في مواجهتنا الأولى، ورغم خسارته في الجولة الماضية إلا أنه يقدم مستويات كبيرة، وسنعمل على استغلال بعض نقاط الضعف في صفوفه".

وكان اتحاد جدة خسر أمام الاتفاق بهدفين نظيفين يوم السبت الماضي في الجولة الـ16 من الدوري.

وأوضح فيريرا أنه استفاد من الفترة الماضية بعد تأجيل مباراة الفريق أمام النصر بسبب مشاركة الأخير في كأس السوبر السعود، في تجهيز اللاعبين بشكل جيد، وقال: "فترة الراحة ساعدت اللاعبين على التقاط أنفاسهم واستعادة نشاطهم الذهني وتركيزهم، كما أنها كانت فرصة لاستشفاء بعض اللاعبين المصابين".

من جانبه أكد اللاعب محمد مجرشي أن المواجهة ستكون قوية ومثيرة كعادة مباريات الفريقين، وقال: "الاتحاد يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم ويعتبر أحد أفضل الفرق، وبغض النظر عن خسارته الأخيرة إلا أنه سيكون جاهزاً من أجل التعويض".

وأَضاف مجرشي: "نسعى جاهدين لتحسين مركزنا وسنعمل على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث"، مشيراً إلى أن الراحة التي حصل عليها الفريق الاسبوع الماضي بعد تأجيل مواجهة النصر كانت إيجابية.

وتطرق مجرشي لغيابه عن التهديف خلال الفترة الماضية قائلاً: "الجميع يعلم أنني عدت من إصابة وأحتاج فرصة أكبر للمشاركة من أجل استعادة الحس التهديفي".

ويحتل الفتح المركز الـ12 في الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 25 نقطة.