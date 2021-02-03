برشلونة يسعى للحفاظ على نجومه من الرحيل المجاني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن السكرتير الفني أو المدير الرياضي الجديد لبرشلونة سيقوم بفتح واحدًا من الملفات والذي سيستمر مع الرئيس المقبل للنادي الكتالوني من أجل حسمه قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه من المقرر أن تجرى انتخابات برشلونة يوم 7 مارس المقبل وذلك عقب قرار تأجيلها في يوم 24 يناير الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ملف الثلاثي عثمان ديمبلي وسيرجي روبرتو وكارليس ألينيا هم من أهم الملفات في برشلونة حاليًا باعتبار أن عقودهم تنتهي في صيف 2022 ويجب حسم موقفهم سريًعا إما بالتجديد أو بيعهم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتجنب رحيلهم مجانًا.

وأفادت الصيحفة الإسبانية بأن استمرار الثلاثي عثمان ديمبلي سيرجي روبرتو وكارليس ألينيا من عدمه لا يعتمد فقط على الإدارة الجديدة وإنما على الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا أيضًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ديمبلي يمتلك العديد من العروض أبرزها من الدوري الإنجليزي وتحديدًا مانشستر يونايتد الإنجليزي إلا أن المدير الفني للفريق رونالد كومان لديه ثقة في قدراته ويؤيد استمراره.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن سيرجي روبرتو يلقى ترحيبًا هو الآخر من كومان باستمراره، حيث يرى فيه المدي  الفني الهولندي لاعبًا متعدد الاستخدمات ويمكن توظيفه كظهير أو لاعب وسط.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن موقف كارليس ألينيا المعار حاليًا إلى خيتافي لا يزال معلقًا لكن النادي الكتالوني سيميل لتجديد عقده وسيختار ألينيا أيضًا البقاء على الرغم من صعوبة حصوله على المشاركة تحت قيادة كومان.

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