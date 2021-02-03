شعراوي: صندوق التنمية المحلية يمول ٢١٩٤ مشروعاً صغيرًا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر يناير 2021علي تمويل203 مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر باستثمارات تجاوزت2،3 مليون جنيه في 9 محافظات هى المنيا وسوهاج وبنى سويف والدقهلية والغربية والأقصر والوادى الجديد والشرقية والمنوفية موضحًا أن المشروعات تتضمن 130 مشروعًا للسيدات بنسبة 64% من إجمالي المشروعات.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن التقرير الذي تلقاه عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2020 وحتى نهاية يناير 2021 أشار إلي تمويل 2194 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر باستثمارات24،3 مليون جنيه مشيرًا إلي أن أكثر المحافظات إقبالًا علي قروض الصلصندوق المنيا بعدد 445 مشروعًا والدقهلية 389 مشروعًا وسوهاج 290 مشروعًا والغربية 269 مشروعًا والشرقية 174 مشروعًا وقال أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة تجاوزت نسبة 80% في محافظات القليوبية والجيزة والبحيرة وشمال سيناء.

ووجه اللواء محمود شعراوى القائمين على الصندوق بتكثيف الزيارات الميدانية لمتابعة المشروعات التى ينفذها الصندوق بالمحافظات وموقف تسديد القروض والإجراءات التى يتم اتخاذها لتذليل الصعاب أمام القروض المتعثرة وتوفير حزمة من المشروعات الجديدة لتشجيع الشباب علي تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم من ناحية وتساعد في سد احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق المحيطة بهم من ناحية أخرى خاصة مع توفير التمويل الاضافى للصندوق الذذى يبلغ 15،8 مليون جنيه بعد استنفاذ الصندوق للتمويل المخصص له خلال العام المالى الحالى ويبلغ 15 مليون جنيه لافتًا الى أن مركز التنمية المحلية بسقارة سينظم خلال خطته التدريبية للعام الحالى دورة تدريبية للعاملين بإدارات الصندوق وذلك للارتقاء بالقدرات الإدارية والفنية والتسويقية لهم وتطوير أدائهم في مجال تلقي طلبات الأقراض وتحصيل الأقساط.

وطالب اللواء شعراوي الراغبين في تنفيذ مشروعات صغيرة من خلال الصندوق بالتواصل مع إدارات التنمية في جميع المحافظات، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات في خفض نسبة البطالة خاصة وانها لا تحتاج إلي رأسمال كبير وتساعد في توفير فرص عمل واستيعاب العمالة نصف الماهرة، كما تنخفض فيها نسبة المخاطرة بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة إضافة إلي مساهمتها في توليد وزيادة الدخل للمستفيدين منها.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن سياسة الصندوق تعمل علي تأكيد مفهوم المشاركة الشعبية في تنمية الاقتصاد الريفي حيث يشترط الصندوق مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله، مشيرًا إلي قيام الصندوق بإعداد دراسات الجدوي مجانًا للمستفيدين ويمنح فترة سماح في سداد أقساط القرض تعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع وتختلف هذه الفترة طبقًا لنوعية وطبيعة المشروع.

أخبار تهمك

موعد مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 18 ساعة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

ميدو يفاجئ مصطفى محمد بتصريح قوي

منذ ساعة و 21 دقيقة

حازم إمام يكشف أسباب خسارة الزمالك من غزل المحلة

منذ أقل من ساعة

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 9 ساعات

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

منذ ثلث ساعة

برشلونة يسعى للحفاظ على نجومه من الرحيل المجاني

منذ ثلث ساعة

تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

باتريس كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": "أتمنى فوز الأهلي على الدحيل..ولما لا أعود لقيادة الفريق مرة أخرى"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:07 م

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

07:36 ص

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

تردد قناة "بي إن سبورتس" المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري بمونديال الأندية

04:30 م

تطورات تجديد عقد ساسي مع الزمالك

03:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع