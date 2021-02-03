استطلاع رأي بتركيا يكشف سقوط شعبية أردوغان

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر

كشفت نتاج استطلاع رأى أجرته مؤسسة أوراسيا للأبحاث والدراسات في تركيا، عن تصاعد شعبية منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منصب  الرئيس ، كما أظهرت النتائج أيضا عن تفوق ملحوظ لرئيس بلدية أنقرة منصور يافاش . 

 

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذى تم حول المرشحين المحتملين فى انتخابات الرئاسية التركية المقبلة، لوحظ تقدم رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ، فى مواجهة  أردوغان، في حين حصل زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، وزعيمة حزب الخير ميرال أكشنار على نفس نسبة الأصوات التي حصدها أردوغان تقريبًا.

 

ووفقًا لنتائج الاستطلاع الذي تم نشره في صحيفة «يني تشاغ» التركية، قد حصل يافاش على 53.6%، بينما حصل أردوغان 46.4% من الأصوات التي ستشارك في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية المقبلة.


 
 

وحينما أجرى الاستطلاع مواجهة بين أردوغان ، وعمدة إسطنبول، حصل إمام أوغلو على 53.1%، بينما حصل أردوغان على 46.9% ، ونوهت نتائج الاستطلاع الى أنه فى حال ترشح زعيم حزب الشعب الجمهوري أمام أردوغان، جاءت نتائج الاستطلاع بحصول كليتشدار أوغلو على 49.0%، بينما حصل أردوغان على 51.0% ،  وكذلك حصدت زعيمة الخير على نسبة 49.5%، وحصل أردوغان على النسبة نفسها أمام كليتشدار أوغلو 51.0%، حسبما نشر موقع تركيا الآن.

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