مجلس النواب يحيل بيان وزير الكهرباء إلى اللجان المختصة

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شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي إحالة بيان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة، إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقرير عنها لعرضه أمام المجلس.



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

