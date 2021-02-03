غدا الخميس .. وزير النقل يزور كفر الشيخ

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
أعلنت محافظة كفر الشيخ، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، سيزو المحافظة غدا الخميس الموافق 4 فبراير في جوله ميدانيه تبدأ من كمين القرضا وصولا لتفقد طريق "كفر الشيخ - دسوق" المزدوج.

وجرى تقسيم أعمال الطريق المزدوج على مرحلتين، المرحلة الأولى بتكلفة مليار و26 مليون جنيه، والمشروع يعتبر جزءا من المحور "المحلة - كفر الشيخ، وكفر الشيخ - دسوق، ودسوق - فوه"، ومن مدينة فوه المحور يتفرع إلى اليمين لطريق رافد أبو الروس ومنه إلى الطريق الدولى الساحلى لرشيد وإلى اليسار إلى دمنهور ويتقاطع على الطريق الزراعى "القاهرة الإسكندرية"، ثم إلى حوش عيسى ثم إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.

والطريق الجديد يضم 11 كوبري على الممرات المائية والتي تشمل الترع والمصارف، وكذلك يضم 9 أنفاق بطول الطريق، ويجري الآن العمل على قدم وساق بالطريق الجديد بالتوازي مع أعمال استكمال الكباري والأنفاق أسفل الطريق الجديد.

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