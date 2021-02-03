وزير الكهرباء للنواب: نتحول من قراءات العدادات إلى العدادات مسبوقة الدفع

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك أثناء إلقاء بيان وزارته عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، إنه تم الاستعانة بشركة شعاع في قراءة العدادات دون اللجوء إلى تعيينات جديدة في قطاع الكهرباء، لأن فترة وجود "شعاع" مؤقتة، واصبحنا نتحول من قراءات العدادات إلى العدادات مسبوقة الدفع لا تحتاج لقراءة، قائلا: "لذلك كانت الاستعانة بهم لمدة بسيطة".

وأوضح الدكتور محمد شاكر، أننا لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيش من العاملين بدون عمل، لافتا إلى أن العاملين في قطاع الكهرباء أكثر من العدد المطلوب،مؤكدا أن أي تعيينات جديدة في القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة في تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة.

وجدد التأكيد على أنه يستجيب لأي طلب من شأنه تحسين الخدمة، مشيرا إلى أنه لن يلبي أي طلبات بشأن التعيينات، قائلًا: أي خلل في أي مكان نتعامل معه، نحن لسنا أنبياء، متابعا: نحن مستعدين لمحاسبة أي فساد وإصلاحه، ومهما كان من قام بهذا الخلل سيتم محاسبته.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

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