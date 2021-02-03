رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز الرسمي أمام إنبي

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي انبي في لقاء الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز على استاد بتروسبورت.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي









خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عمر جابر - طارق طه





خط الوسط: نبيل عماد دونجا -إيريك تراوري - محمد فاروق - إيراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي









ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - إسلام عيسى - دودو الجباس - محمود صابر - إبراهيم حسن - أسامة جلال - رمضان صبحي - دييجو رولان - أحمد توفيق



