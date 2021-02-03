" كان عنده انفصام".. التحريات تكشف تفاصيل جديدة حول انتحار شاب بالهرم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات انتحار شاب، عن طريق إلقاء نفسه من الطابق الخامس بالعقار سكنه، بمنطقة الهرم، غربي المحافظة، إذ تبين أنه يقيم رفقة والده بالشقة محل الواقعة.

وبينت التحريات أن الشاب المنتحر يدعى "محمد.أ.ع"، 29 سنة، كان يعاني من مرض نفسي "انفصام في الشخصية" منذ عام 2018، وتم حجزه بمستشفى جمال ماضي أبو العزايم، حينها.

وورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بتلقيه بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بسقوط شخص من علو بأحد العقارات بشارع عبدون بشير بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية بإشراف العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الهرم والرائد أحمد عصام رئيس مباحث القسم والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة شاب مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، كما تبين انتحاره، من شرفة الشقة سكنه، وعدم وجود أي شبهة جنائية حول وفاته.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

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