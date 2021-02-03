الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن طقس الغد
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:00 م
رقية جمال
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:
طقس الخميس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد ودافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للأتربة جنوبًا.
طقس الخميس ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا على مناطق من القاهرة- الجيزة- القليوبية.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وجنوب البلاد.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا تصل لحد السيول على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس العقبة.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود امتداد منخفض جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.
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