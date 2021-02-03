3.86 مليون إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وصل إلى 3.86 مليون حالة إصابة.

 

وذكرت بيانات الجامعة الأمريكية، أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 108 آلاف و225 وفاة.

 

وأكدت الجامعة الأمريكية، تعافي 9818 شخصا من مرض كوفيد19- الذي يسببه الفيروس.

 

وكانت المملكة المتحدة، سجلت أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل نحو 52 أسبوعًا.

 

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