موعد مباراة يوفنتوس القادمة فى الدورى الإيطالي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد يوفنتوس لمواجهة فريق روما على ملعبه ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء قوي بين الفريقين، يسعوا لتحقيق الفوز فى المباراة خاصة اليوفي الذي يتنافس مع ميلان وإنتر على لقب الكالتشيو.


وتقام مباراة يوفنتوس وروما يوم السبت القادم الموافق 6 فبراير فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.


وكان يوفنتوس حقق الفوز أمس على فريق إنتر ميلان ضمن مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا بهدفين لهدف سجلهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.


ويحتل اليوفي المركز الرابع برصيد 39 نقطة بينما روما فى المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

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