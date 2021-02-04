تنافس بجودة عالمية.. مصر تنهض بقطاع النقل والمواصلات

نجحت الدولة المصرية، في إحداث نهضة كبيرة غير مسبوقة في قطاع النقل والمواصلات، تنافس الجودة العالمية، بأيادي وخبرات مصرية.





وترصد بوابة " الفجر "، كل ما تريد معرفته عن نهوض مصر بقطاع النقل والمواصلات بمنافسة الجودة العالمية.





الطرق

تنافس الدولة المصرية، مشروعات الطرق، حيث تسعى لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلة الأولى والثانية من الشبكة القومية الجديدة 4500 كيلومتر.





النقل

ونجحت مصر في إدخال بعض وسائل النقل لأول مرة، كالقطار السريع والقطار الكهربائي والمونوريل، إضافةً للنظم الجديدة، كالكارت الذكي والتذكرة الموحدة.





الكباري

وفيما يخص الكباري، تخطط لإنشاء (22) محور كوبرى بإجمالي تكلفة (33.5) مليار جنيه، ليصل إجمالي محاور وكبارى النيل إلى 60 محور كوبرى على النيل بدلًا من 38 محور كوبرى على النيل قبل يونيو 2014، وكذلك، إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه.





مترو الأنفاق

أما مرفق مترو الأنفاق، شهد تطوير الخطين الأول والثاني، وتوريد قطارات جديدة بالإضافة لإحلال وتجديد الأنظمة بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين مثل بنوك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية لتوفير التمويل اللازم لذلك، وكذلك، تنفيذ الخطين الثالث والرابع للمترو، إضافةً لخط مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، حيث تم توقيع عقود التنفيذ والصيانة لمدة 30 عاما في أغسطس الماضي مع تحالف بومبارديه - أوراسكوم - المقاولون العرب، وتبلغ تكلفة التنفيذ 2.7 مليار يورو وتكلفة أعمال الصيانة نحو 1.6 مليار يورو.





النقل البحري

وعلى صعيد النقل البحري، وضعت الدولة، خطة متكاملة لتطوير الموانئ البحرية، من أهمها المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بتكلفة إجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، وكذلك تعميق الممر الملاحي بميناء دمياط من 16 إلي 18 متر وحوض الدوارن من 15.5 متر إلي 18 متر بتكلفة 1.140 مليار جنيه وكذلك إنشاء حاجز أمواج غربي بطول 4530 متر وإنشاء إمتداد لحاجز الأمواج الشرقي بطول 1730 متر بتكلفة 1.570 مليار جنيه.





السكك الحديدية

أما عن قطاع السكك الحديدية، بلغ إجمالي استثمارات مشروعات السكك الحديدية خلال الفترة من (2014-2024) نحو 142 مليار جنيه.





ويخطط أن يصل أطوال الشبكة عام 2024 إلى 10200 كم وعام 2030 إلى 11530 كم مع استكمال عمليات التطوير وتنفيذ خطوط جديدة وازدواج الخطوط المفردة.





تكلفة مشروعات النقل