برلماني يطالب بالغاء احتكار وزارة الكهرباء وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
محمد المسلمي
طالب النائب حاتم عبد العزيز  عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، بإلغاء احتكار الوزارة وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص لأحداث منافسة خاصة أن  الأسعار مرتفعة ويمكن أن تؤدي المنافسة إلى انخفاض الأسعار.

وأشار النائب إلى أن هناك تضارب في أسعار العدادات وهناك شركات عديدة لإنتاج العدادات في مصر فلماذا لا يتم فتح المجال؟، مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصري وتغيير وجهه بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القري إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار، خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية. 
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‏وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين. 

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