صيادلة القاهرة توضح استحواذ شركة كبرى على عدد من السلاسل المخالفة للقانون

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تتابع نقابة صيادلة القاهرة بمزيد من الاهتمام المتغيرات التي تحدث في الأونة الأخيرة وخاصة استحواذ أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر على السلاسل التي تقدمت نقابة القاهرة لكل الجهات المعنية بخطورة تلك الكيانات على قطاع الدواء في مصر ولكن الأخطر هو استحواذ شركات التوزيع على تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ مما يدمر أفتصاديات أكثر من ٧٥ ألف صيدلية تقوم بخدمات صحية ميدانية في جميع أنحاء مصر مما يكون له نتائج سلبية في منتهي الخطورة على مخرجات الصحة وخاصة في ظل توجه الدولة لتطوير قطاع الصحة والدواء.



وأضافت النقابة: أيضا احتكار أنواع كثيرة من الأدوية مما يتسبب في نقص الأدوية في كثير من الصيدليات وخاصة أن تلك الشركة لها سابقة خاصة بالاحتكار قبل ذلك وتم إدانتها من قبل القضاء.



وبناء عليه نقوم نحن نقابة صيادلة القاهرة بالتنسيق مع جميع النقابات الفرعية والنقابة العامة للصيادلة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيال تلك التجاوزات الفجة

ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الايدي أمام التغول على حقوق صيادلة مصر حتى القضاء على جميع الكيانات السرطانية المخالفة لصحيح القانون.



وأكدت النقابة على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الكيانات المخالفة وسيشهد التاريخ بأن نقابة صيادلة القاهرة تنبهت مبكرا لخطورة تلك الكيانات المخالفة واتخذت كل الإجراءات الممكنة وستستمر في حربها بكافة السبل الممكنة ضد تلك السرطانات التي تدمر المهنة.