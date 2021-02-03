التموين تقرر إضافة عبوات الشاي زنة 20 جراما للبيع في الأسواق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:10 م
عبوات شاي
عبوات شاي
الفجر الاقتصادي
أصدَر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 283 لسنة 1998، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2020.

ونص القرار على إضافة عبوة شاي زنة 20 جرامًا إلى عبوات الشاي المعدة للبيع في الأسواق والمنصوص عليها في المادة رقم 1 من القرار الوزاري رقم 283 لسنة 1998 وتعديلاته بالقرار 324 لسنة 2000 المشار إليها. 

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