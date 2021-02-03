الكاف يعلن موعد مباراة بيراميدز ضد راسينج كلوب في الكونفدرالية





أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء التفاصيل الخاصة بمباراة بيراميدز ضد راسينج كلوب الإيفواري والتي ستقام يوم الرابع عشر من شهر فبراير الجاري لحساب مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية.





وحدد الكاف الساعة السادسة بتوقيت القاهرة موعداً للمباراة التي تقام على أرضية ملعب إستاد إيمبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان فيما أعلن طاقم تحكيم مكون من النيجيري كوادري أديمبي ويعاونه سامويل بوادوتاكام وسيلستين إيفوسا وجوزيف أودي حكم رابع.





ويراقب المباراة سيلفستر كانتوسان من غينيا بيساو فيما يتولى مسؤولية المراقبة الطبية سيرجي سيريل من كوت ديفوار.