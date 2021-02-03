الكاف يعلن موعد مباراة بيراميدز ضد راسينج كلوب في الكونفدرالية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء التفاصيل الخاصة بمباراة بيراميدز ضد راسينج كلوب الإيفواري والتي ستقام يوم الرابع عشر من شهر فبراير الجاري لحساب مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الافريقية.

وحدد الكاف الساعة السادسة بتوقيت القاهرة موعداً للمباراة التي تقام على أرضية ملعب إستاد إيمبي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان فيما أعلن طاقم تحكيم مكون من النيجيري كوادري أديمبي ويعاونه سامويل بوادوتاكام وسيلستين إيفوسا وجوزيف أودي حكم رابع.

ويراقب المباراة سيلفستر كانتوسان من غينيا بيساو فيما يتولى مسؤولية المراقبة الطبية سيرجي سيريل من كوت ديفوار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الكونفدرالية الافريقية

أخبار تهمك

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

منذ حوالي 5 ساعات

باتريس كارتيرون لـ"الفجر الرياضي": "أتمنى فوز الأهلي على الدحيل..ولما لا أعود لقيادة الفريق مرة أخرى"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. علي حميدة يغادر معهد ناصر بعد تحسن حالته الصحية

منذ حوالي 14 ساعة

4 قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف عليها

منذ يوم

كلوب يتلقى بشرى سارة بشأن جوتا

منذ أقل من نصف ساعة

نيابة كرداسة تأمر بحبس مالك عقار فيصل المُشتعل

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو: تصريحات جنش عن الشناوي بسبب خلافاته مع أبوجبل

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام الدحيل

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يعيد أحداد لمركز الجناح

منذ ساعة و نصف

أول رد من زوجة محمود علاء على الصورة المثيرة للجدل

منذ حوالي 15 ساعة

تعيين طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري والدحيل القطري

منذ ساعتين

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

منذ حوالي 8 ساعات

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "بي إن سبورتس" تعلن نقل مباراة الأهلي عبر القناة المفتوحة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رجال يد الأهلي يواجه ريد ستار الإيفواري في بطولة إفريقيا

مواجهة قوية لبيراميدز في الكونفيدرالية الإفريقية

تعرف على موعد مباراتي بيراميدز في الكونفدرالية

تاريخ المواجهات (المصرية – الإيفوارية) قبل صدام بيراميدز وراسينج كلوب بالكونفيدرالية

مدرب بيراميدز يُعلق على قرعة دور الـ32 مُكرر بالكونفدرالية

"المسابقات" تعدل موعد مباراة بيراميدز القادمة في الدوري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة لن تُحل إلا بهذه الطريقة

ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

02:32 م

"مصر للطيران" تكشف أهم الرحلات التي تم إلغائها بعد قرار السعودية

09:37 م

عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس "نيباه"

08:26 ص

عاجل.. الإسكان تطرح أراضي بمدينة العلمين الجديدة بأسعار مميزة

10:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع