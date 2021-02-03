ماريو إسكوبار حكم لقاء الأهلي والدحيل.. "جزار" بطاقات ملونة و"شحيح" في ركلات الجزاء

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
علاء خليف
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اختيار الحكم ماريو إسكوبار من جواتيمالا لإدارة  مباراة الأهلي والدحيل القطري، المقرر لها مساء غدًا الخميس، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.
ويعاون “إسكوبار” في إدارة مباراة الأهلي والدحيل كل من: الجواتيمالي هومبيرتو بانيوي، والجامايكي نيكولاس أندرسون، على ان يتواجد اللبناني عبد القادر زيتوني حكمًا رابعًا، بينما الكندي داريو فيشر حكمًا للفيديو ويعاونه كيفين بلوم من لوكسمبورج.

من هو ماريو إسكوبار حكم مباراة الأهلي والدحيل؟

ماريو ألبرتو إسكوبار من مواليد 19 سبتمبر لعام 1986 بـ"جواتيمالا" في أمريكا الوسطى، ويبلغ عمره 34 عامًا، حصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2013، أدار العديد من المباريات الهامة في مختلف البطولات الكروية خلال مشواره التحكيمي.
في 15 مايو 2019 ، تم اختيار إسكوبار رسميًا ضمن حكام بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية في كوستاريكا وجامايكا والولايات المتحدة، وتم تعيينه لإدارة نهائي البطولة بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، كما أختير في العام نفسه ضمن الحكام المعينين لبطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بالبرازيل.

أدار ماريو إسكوبار 265 مباراة في مختلف البطولات وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، وأشهر 1252 بطاقة صفراء، بالإضافة إلى 81 بطاقة حمراء، بينما احتسب خلال مسيرته التحكيمية 8 ركلات جزاء فقط منها 3 ركلات في مباريات ودية، ويعتبر هذا عدد قليل للغاية بالنسبة لعدد المباريات التي أدارها الحكم الجواتيمالي.

الحكم الجواتيمالي أدار 14 مباراة في الموسم الحالي (12 مباراة بالدوري الجواتيمالي - 1 مباراة بكأس الكونكاكاف - 1 مباراة ودية)، أشهر 58 بطاقة صفراء، و4 بطاقات باللون الأحمر، بينما احتسب ركلتين جزاء فقط.

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