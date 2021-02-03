تراجع جماعي بمؤشرات البورصة بنهاية جلسة الأربعاء
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:45 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تراجع جماعي للمؤشرات ، مع استمرار شراء الاجانب مقابل مبيعات المصريين و العرب ،وخسر رأس المال السوقي 744 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 707.381 مليار جنيه.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 11619 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 2409 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 14190 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4464 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2417 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة.