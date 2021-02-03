وزيرة الصحة: إنشاء وحدة لتأمين الفاعليات الكبرى التي تنظمها مصر (فيديو)

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر لديها قطاع طب وقائي قوي جدًا، لابتكار أساليب الوقاية والحماية، لافتًا إلى أن قيادات الوزارة استطاعوا ابتكار أساليب الحماية اللازمة لتأمين الوفود المشاركة ببطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأضافت هالة زايد، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماعات مع وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وكافة الاتحادات لطمأنتهم بشأن تنظيم البطولة من الناحية الصحية.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أنه عقب النجاح في التأمين الطبي لمونديال كرة اليد، ومهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الجونة، ومهرجان الإسكندرية السينمائي، ولكون هناك جائحة قد تستمر لفترة، سيتم إصدار قرار وزاري بإنشاء وحدة للتأمين الطبي للأنشطة والفاعليات الكبرى لتأمين أي فاعليات رياضية أو فنية أو دولية تنظمها مصر.

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