رفض استشكال سما المصري لوقف تنفيذ حكم حبسها

رفضت المحكمة الاقتصادية، الاستشكال المقدم من أشرف ناجى المحامى الحاضر للدفاع عن الراقصة سما المصرى، لوقف حكم حبسها عامين، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.





وكشفت أوراق الإحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى، أنه فى 24 أبريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، والتى شملت توجيه الاتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة بـ"سما المصرى".



