"العربية": إطلاق صافرات الإنذار داخل مبنى السفارة الأمريكية بالعراق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:47 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
وكالات

أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأطلاق صافرات الإنذار فى مبنى السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اعتقال أحد مطلقي الصواريخ باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد.

 

وقد تعرضت المنطقة المحيطة بسفارة الولايات المتحدة في بغداد لهجومين، كما ذكرت قناة العربية.

 

وبعد هذا الهجوم بوقت قصير، تعرضت المنطقة المحيطة للسفارة الأمريكية لهجوم صاروخي ثان.

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صافرات الانذار بغداد العراق السفارة الامريكية ببغداد السفارة الأمريكية

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