بوروسيا دورتموند يرصد مالين وديباي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
ذكرت تقارير صحافية أن الهولنديين دونيل مالين (آيندهوفن) وممفيس ديباي (ليون) ضمن الأسماء المرشحة على طاولة بروسيا دورتموند لتعويض الرحيل المحتمل للإنجليزي جادون سانشو.



وبحسب مجلة سبورت بيلد الألمانية، فإن مالين (22 عاماً) قد يكلف "أسود فستفاليا" ما بين 20 و30 مليون يورو، بينما سيكون ديباي (26 عاماً) حراً في نهاية الموسم الجاري.



ومع ذلك، سيجد النادي الألماني منافسة على ديباي من برشلونة حيث من المرجح أن يختار اللاعب النادي الكاتالوني ليعود للعمل تحت إمرة مدربه السابق رونالد كومان.



وسيوفر رحيل سانشو المحتمل المال اللازم لدورتموند للتعاقد مع أحد اللاعبين.

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