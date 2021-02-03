عاجل .. تصدير كميات من الدواجن ومشتقتها لأول مرة في 15 عام

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تصدير كميات من الدواجن ومشتقاتها لأول مرة خلال 15 عام.

أنفلونزا الطيور





وفي عام 2006 أصدرت منظمة العالمية لصحة الحيوان قرار بحظر تصدير الدواجن من مصر نتيجة لتفشي مرض أنفلونزا الطيور خلال تلك الفترة في عدد كبير من المزارع.





ونجحت مصر في يونيو الماضي بعد زيارة أجرتها منظمة صحة الحيوان العالمية قامت بفحص عدد من المزارع للتأكد من خلوها من مرض انفلونزا الطيور، رفع اسمائها من قائمة الدول المحظور تصديرها منتاجتها من الدواجن، كما تم حصول 10 مزارع على شهادة اعتماد من المنظمة.

وقالت الوزارة في بيان لها، " بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية خلو مصر من انفلونز الطيور ...تم تصدير إلى الدول العربية وشرق آسيا وأفريقيا 909 طن دواجن ومشتقاتها ، 32 ألف كتكوت ، 3.6 مليون بيضة مائدة، 119 ألف بيضة تفريخ."

واستطاعت مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن العام الماضي مع اهتمام رئاسي بتنمية الثروة الداجنة، وهو ما دفعها للاتجاه نحو تصدير بعد لأنقاذ مزارع الدواجن من خسائر حادة نتيجة تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية التى خفضت من حجم الطلب عليها.

عوائد اقتصادية

وأكد وزير الزراعة، " انه لاول مرة يكون لدينا حصر لمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى طرح اراضي استثمارية جديدة لمشروعات الدواجن في المناطق الصحراوية تؤدي إلى زيادة الانتاج كما أن الوزارة تسعى لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن تسهم في دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي "