ساسي يعرض تحمل تكاليف علاج مدافع المحلة

حرص الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي بنادي الزمالك، على التواصل مع مسئولي غزل المحلة لمتابعة حالة محمد سامي مدافع الفريق التي تعرض للإصابة في اللقاء التي جمع بين الفريقان أمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري العام.





وعلم "الفجر الرياضي" أن فرجاني ساسي عرض على مسئولي غزل المحلة تحمل كافة تكاليف علاج محمد سامي، وأنه يتابع حالته باستمرار للإطمئنان عليه.





كما قررت مستشفي جامعة المنصورة وضع مدافع غزل المحلة تحت الملاحظة بالعناية المركزة لمتابعة تطورات حالته.





وتعرض سامي للإصابة في كرة مشتركة مع فرجاني ساسي، لينتقل اللاعب إلى مستشفى المنصورة عقب انتهاء المباراة، لعمل أشعة على الرأس.





وخسر الزمالك أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء التي جمع بين الفريقان ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري العام.



